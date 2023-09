W Jabłonnie już po raz jedenasty odbyło się Święto Konia

W konkursie powożenia, kuce i duże konie prezentowały niesamowite ewolucje, które zachwyciły publiczność.

Pokazy jazdy w siodle oraz konkurs orki konnej były kolejnymi punktami programu.

Każdego roku finansowo wspieramy tę inicjatywę. Uważam, że to doskonała promocja. Dążymy do aktywizacji mieszkańców w różnych obszarach. Już po raz jedenasty spotykamy się na Święcie Koniam dzięki inicjatywie państwa Prządków. W naszej gminie mamy wielu pasjonatów jeździectwa. To hobby, które zyskało na popularności kilkanaście lat temu. Mam wielu znajomych, którzy uwielbiają spędzać niedzielne popołudnia w siodle czy na bryczce. Nasza gmina, bogata w lasy, oferuje wiele miejsc do rekreacyjnej jazdy. Takie inicjatywy zasługują na uznanie. To właśnie rola samorządu lokalnego – wspierać i pomagać.