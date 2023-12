Grodziski Jarmark Świąteczny trwa w najlepsze. Na Starym Rynku czuć już święta! Aleksandra Glapa

To już drugi dzień Jarmarku Świątecznego w Grodzisku. Piękne ozdoby, tradycyjne jedzenie, a do tego muzyka na żywo. Wszystkimi atrakcjami mieszkańcy mogą cieszyć się w niedzielę do godziny 16.