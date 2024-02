Wystawa prac Jana Tomczaka w Centrum Kultury Rondo!

- mówi młody artysta.

Młody artysta, zafascynowany światem sztuki od najmłodszych lat, przedstawił na wystawie bogaty zbiór prac. Obrazy będące formą artystycznego wyrazu zachwyciły widzów nie tylko kreatywnością, ale również głębią przekazu.

- Tytuł wystawy nie jest przypadkowy, wziął się od miejsca, w którym są eksponowane prace. To dwa korytarze. Pierwszy z korytarzy znajduje się przy sali widowiskowej na parterze Centrum Kultury, natomiast drugi na górze przy pomieszczeniach biurowych. Jest to idea dwóch światów, metafora przejścia

- mówi Jan Tomczak.

Wydarzenie to było okazją do prezentacji talentu młodego artysty, ale miało także wartość motywującą. Wspierając i doceniając, szczególnie początkujących artystów, tworzymy przestrzeń dla rozwoju sztuki i kreatywności. Warto być czujnym na przyszłe wystawy i podobne wydarzenia artystyczne, ponieważ jest to dobra okazja do poznania lokalnych talentów. Prace Jana Tomczaka można oglądać w Centrum Kultury Rondo do połowy kwietnia.

Serdecznie zapraszamy!