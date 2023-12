Mikołajki w Kamieńcu. Moc zabaw dla najmłodszych!

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu to serce lokalnej społeczności. Jego załoga w tym roku postanowiła rozpocząć grudniowy okres odświętnie, organizując mikołajki pełne zabawy i niezapomnianych chwil. Dla mieszkańców była to doskonała okazja, by zgromadzić się, poczuć ducha świąt i spędzić czas razem w atmosferze radości.

Dzieci uczestniczyły w kreatywnych warsztatach pod okiem animatorów. Wspólne ozdabianie pierników, bombek, zabawy z bańkami mydlanymi, czy malowanie twarzy to nie wszystko co zostało przygotowane dla najmłodszych! Dzieci mogły napisać list do Świętego Mikołaja, który później ich odwiedził i rozdał upominki. Podczas świętowania została odpalona także choinka, która nadała miejscu niezwykłej atmosfery.

Mikołajki zorganizowane przez Centrum Kultury przyniosły społeczności niezapomniane chwile radości i wspólnego świętowania. To wydarzenie pokazało, że świąteczna magia tkwi nie tylko w ozdobach i prezentach, ale także w wspólnocie, zabawie i uśmiechach na twarzach naszych najmłodszych i ich rodziców. Mamy nadzieję, że to tylko początek sezonu świątecznego, który przyniesie nam jeszcze więcej takich chwil pełnych radości i wspólnego świętowania.