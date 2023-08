W Wolsztynie rozpoczął się trzydniowy Festiwal Czyste Country

Muzyka country i niesamowity klimat festiwalu przyciąga do Wolsztyna osoby z różnych zakątków Polski. Nie inaczej jest w tym roku. W piątek rozpoczęła się trzynasta już edycja Festiwalu Czyste Country w Wolsztynie. Na miłośników tej muzyki czekają niezapomniane wrażenia, koncerty polskich i zagranicznych artystów, warsztaty taneczne i sporo atrakcji towarzyszących.

- Rozpoczynamy trzynasty Festiwal Czyste Country. (...) Tak się składa, że nasz festiwal to w tym roku trzy pełne dni festiwalowe. To już nie rozgrzewka plus dwa dni, a trzy pełne dni festiwalu