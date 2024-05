Gminne obchody Dnia Strażaka. Jednostka OSP Borzysław świętowała 75-lecie istnienia

- Dziś przekażemy na ręce OSP Borzysław wspólny prezent w postaci wozu strażackiego. Gmina Grodzisk miała udział w jego zakupie, ale nie wyłączny i nie jedyny. Mamy nadzieję, że będzie on wam służył wiele lat-

- Szanowni państwo, dziś obchodzimy gminny Dzień Strażaka, uroczystość ta zbiega się w tym roku z jubileuszem 75-lecia OSP Borzysław. 75 lat to piękny okres, na który złożyły się prawie 4 pokolenia strażaków. Dziś obchodzimy święto nie tylko strażaków, którzy działają obecnie, ale również strażaków, którzy przez 75 lat tworzyli tę jednostkę

Rys historyczny jednostki OSP Borzysław przedstawił prezes Tomasz Nowak. OSP Borzysław została założona w 1949 roku i liczyła wówczas 21 członków. W okresie od powstania aż do roku 1952 jednostka nie posiadała własnej siedziby. Wyposażona była w sikawkę konną 4 kołową oraz drobny sprzęt strażacki. Dopiero w roku 1952, ówczesny prezes zapoczątkował budowę strażnicy na pozyskanym terenie podarowanym przez jednego z mieszkańców Borzysławia. Po nieustannych staraniach władz OSP w roku 1986 dokonały się diametralne zmiany, a co za tym idzie wybudowanie nowej strażnicy wraz z salą OSP.

Przełom nastąpił w roku 2004, kiedy to OSP otrzymała pierwszy samochód pożarniczy marki Żuk. Od 2004 do 2011 roku jednostka posiadała lekki samochód Żuk, następnie zamieniono go na Volkswagena LT 31. Pod koniec roku 2011 jednostka otrzymała sporo sprzętu oraz umundurowanie i upragniony duży wóz bojowy marki Star 266 GBA, z napędem na 6 kół.

Druhny i Druhowie! Z okazji Waszego święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia! Niech odpowiedzialna, ale jakże zaszczytna służba, przynosi Wam jak najwięcej satysfakcji. Życzymy Wam wiele zrozumienia, ludzkiej życzliwości i samych szczęśliwych powrotów.