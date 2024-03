Jarmark Wielkanocny w Granowie trwa! Co przygotowano dla odwiedzających?

Stoiska zapełniły się pysznościami i pięknym rękodziełem. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Granowie zagościła prawdziwie świąteczna atmosfera! Można kupić wielkanocne dekoracje, spróbować domowych wypieków albo skusić się na prawdziwą pajdę ze smalcem.

Na stoiskach można znaleźć między innymi ręcznie robione ozdoby, torebki, kartki, kwiaty oraz smaczne wypieki i regionalne potrawy.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych: strefa malowania twarzy oraz zmywalnych tatuaży, warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych oraz zagroda ze zwierzętami. Na odwiedzających czeka również wielkanocny zajączek, który rozdaje słodkości!

Jarmark wielkanocny w Granowie to nie tylko okazja do zakupów i degustacji lokalnych specjałów, ale także moment, aby społeczność mogła się spotkać, porozmawiać i cieszyć wspólnie zbliżającymi się świętami. To wydarzenie, które nie tylko pielęgnuje tradycję, ale również buduje więzi społeczne i promuje lokalną kulturę.