Dzień Dziecka w gminie Wielichowo. Najmłodszych odwiedzili niecodzienni goście Ania Borowiak

Dzień Dziecka to wyjątkowy czas dla wszystkich dzieci, które z okazji swojego święta otrzymują różnorodne prezenty i upominki. To też okazja do fantastycznej zabawy, a tej w gminie Wielichowo dziś nie brakowało!