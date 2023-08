Takiego korowodu inne wsie mogą pozazdrościć! W Wilkowie Polskim hucznie świętowano dożynki!

Co to były za dożynki! Mieszkańcom Celinek i Wilkowa Polskiego nie można odmówić kreatywności! Barwny korowód rozpoczął tegoroczne święto plonów, które odbyło się w poniedziałek, 14 sierpnia. Były między innymi "Kuchenne Rewolucje", rolnik szukający żony, rzeźnicy wiozący świnki na dożynki i imponująco przystrojone na tę okoliczność posesje.

Kolejnym punktem programu był obrzęd dożynkowy w wykonaniu Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Wilkowianie”. Następnie bochen chleba wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów przekazano na ręce burmistrz Honoraty Kozłowskiej, która podkreślała znaczenie pracy rolników oraz to, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji i przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie.

- Dożynki to zwieńczenie ciężkiej pracy rolników. W tym roku ta praca naprawdę była trudna ze względu na warunki pogodowe, które nie sprzyjały. (...) Chcę podziękować za waszą pracę, za codzienny trud, za borykanie się z wszystkimi problemami (...) Życzymy wam wiary w to, że każdy dzień, który będzie następował, będzie lepszy od mijającego. Życzymy wiele radości, życzliwości od najbliższych i ludzi, z którymi spotykacie się na co dzień