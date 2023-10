Jesienny festyn z historią regionalną w tle w Jabłonnie

- Ta historia festynu jest prawdziwą inspiracją. Pomimo kapryśnej pogody, mieszkańcy Jabłonny nie zawiedli. To pokazuje, że wspólnota może zjednoczyć się, by celebrować historię i spędzać razem czas. Dzięki pasji, pomysłowości i współpracy, udało się stworzyć niezapomniane wydarzenie, które łączy przeszłość i teraźniejszość naszej społeczności. To dowód na to, że wartości takie jak wspólne spotkania i pielęgnowanie korzeni są wciąż ważne