Zaproszenie na wystawę fotograficzną z okazji 70 lat działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie

Organizatorzy serdecznie proszą wszystkich mieszkańców oraz byłych członków KGW, aby przynieśli ze sobą fotografie związane z kołem gospodyń. Będzie to doskonała okazja do wspomnień, wymiany doświadczeń i odświeżenia wspomnień z lat minionych. Te unikatowe zdjęcia staną się częścią wystawy i pozwolą na stworzenie pełniejszej opowieści o bogatej historii KGW Słocin.

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji, aby uczcić i przypomnieć sobie o wyjątkowym dziedzictwie społeczności Słocina. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców, miłośników historii, fotografii oraz tych, którzy chcą spędzić miło czas w towarzystwie sąsiadów i przyjaciół. Wstęp wolny!

Przybycie na tę wystawę to nie tylko okazja do podziwiania unikatowych fotografii, ale również do tego, aby docenić pracę i poświęcenie wielu pokoleń, które przyczyniły się do rozwoju i utrzymania tradycji lokalnej społeczności. Do zobaczenia w Słocinie!