Bal karnawałowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie

Bale i zabawy organizowane przez druhów z Grąblewa to już kilkuletnia tradycja. Dla strażaków to jeden ze sposobów, by zebrać środki na zakup nowego sprzętu i wyposażenia. W tym roku bal karnawałowy odbył się w piątek, 19 stycznia. Do zabawy przygrywał "Niecierpliwy zespół Carlos band".

Goście szaleli na parkiecie zarówno przy najnowszych przebojach, jak i starych, dobrze znanych piosenkach. Uczestnicy zabawy mogli zdobyć wiele cennych nagród podczas zorganizowanej loterii fantowej.