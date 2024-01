Program “Gmina Przyjazna Seniorom” został stworzony z myślą o zaspokojeniu unikalnych potrzeb i oczekiwań seniorów, tworząc otoczenie sprzyjające ich aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej. W gminie Rakoniewice mieszka ponad 2,5 tysiąca seniorów. Przyjmuje się, że są to osoby które ukończyły 60 rok życia, ale tak naprawdę nie pesel definiuje nasz wiek, tylko to, co jest w naszych głowach.

W ramach programu seniorzy mają być zachęcani do działania, wyciągani z domów, aby wykorzystać swój potencjał, wiedzę, doświadczenie- zarówno życiowe, jak i też zawodowe oraz energię, którą niejednokrotnie mogliby obdarzyć dużo młodszych ludzi.