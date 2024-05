Poznaj historię pożarnictwa i odwiedź miejsce z duszą! „Noc w Muzeum" w Rakoniewicach

Jego historia sięga 1974 roku, kiedy to przedstawiciele władz miasta, lokalni i wojewódzcy działacze – głównie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz ochotniczej i zawodowej straży pożarnej dokonali otwarcia muzealnej placówki pożarniczej.

Wozy strażackie, historia pożarnictwa, rozwój techniki, ogrom wiedzy i ciekawostek! Wszystko to robi niesamowite wrażenie nie tylko na dzieciach, ale także na dorosłych.

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach jest jedną z najstarszych tego typu placówek w Polsce. To wyjątkowe miejsce na mapie gminy Rakoniewice, które po prostu trzeba poznać.

Okazją do odwiedzin może być nadchodząca "Noc w Muzeum", na którą placówka zaprasza wszystkich miłośników pożarnictwa, motoryzacji i historii. Kolejna odsłona tego cyklicznego wydarzenia odbędzie się już w sobotę, 18 maja. Na miejscu będą czekać wszystkie stałe ekspozycje, które będzie można zwiedzić z przewodnikiem oraz prezentacja symulatora pożarów. "Noc w Muzeum" odbędzie się w godzinach od 16 do 22. W tym czasie wstęp do muzeum będzie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!