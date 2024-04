Często wracamy wspomnieniami do przeszłości. Szczególnie pomocne w takiej sentymentalnej podróży są archiwalne fotografie. Dla miłośników lokalnej historii to nie lada gratka, dzięki której można przypomnieć sobie, jak dawniej wyglądało życie w naszych wsiach i miasteczkach oraz jak na przestrzeni lat zmienił się ich krajobraz.

Była to kolejna inicjatywa realizowana w ramach projektu „Aktywni seniorzy to nasz skarb”, na który KGW otrzymało dofinansowanie z Fundacji Orlen. Warto wspomnieć, że w ramach grantu panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Strzępiniu zakupiły również nowe wyposażenie sali wiejskiej - dwie kuchenki, które będą wykorzystywane do organizacji warsztatów kulinarnych, a także do przygotowywania potraw na wydarzenia organizowane dla mieszkańców.