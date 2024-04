Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna Parada Parowozów w Wolsztynie! Anna Borowiak

Parada Parowozów to wydarzenie organizowane przez Parowozownię Wolsztyn – Instytucję Kultury Województwa Wielkopolskiego. To ostatnia czynna parowozownia na świecie, która wciąż obsługuje przewozy pasażerskie trakcją parową. Tegoroczna parada odbędzie się 4 maja. Potężne lokomotywy na pewno zachwycą każdego, kto wybierze się do Parowozowni Wolsztyn.