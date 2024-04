To niepowtarzalna szansa na uwiecznienie wyjątkowych miejsc, budynków i krajobrazów, a jednocześnie okazja do zdobycia nagród. Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim wraz z Gminnym Centrum Informacji zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym "Pocztówka z Grodziska Wielkopolskiego".