Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Co będzie działo się w Grodzisku?

W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Od 1952 stał się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, (Światowego Związku Ochrony Dzieciństwa). Święto to miało uświadomić wszystkim dorosłym, że prawa najmłodszych powinny być respektowane na całym świecie.