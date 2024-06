- Z ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. Policjanci wyraźnie wyczuli od niego woń alkoholu. Na urządzeniu do badania stanu trzeźwości zabrakło skali, co wskazuje na ekstremalnie wysoki poziom alkoholu w jego organizmie. Od mężczyzny pobrano krew do badań, czekamy na wyniki. 43-latek nie doznał żadnych groźnych obrażeń. Przed sądem odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz jazdę bez uprawnień - mówi st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.