Wypadek z udziałem motocyklisty i ciężarówki na trasie Kotowo-Granowo

- 64-letni mieszkaniec powiatu żagańskiego, który kierował pojazdem marki man, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście i doprowadził do zderzenia. Kierowca jednośladu to 25-latek z powiatu grodziskiego. Mężczyzna trafił do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracował technik kryminalistyki, uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi - mówi st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.