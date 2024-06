Całkowita wartość inwestycji to 1.528.919,56 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia – PGR) w wysokości 1.470.000,00 zł.

Nowa infrastruktura przełoży się na zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, a także poprawi komfort zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Równocześnie z ukończeniem prac budowlanych nad rozbudową szkoły, władze gminy Kamieniec oddały do użytku mieszkańców ogólnodostępne miejsce rekreacji. W ramach projektu pod nazwą "Utworzenie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie" wybudowano zadaszoną altanę, zamontowano stojak na rowery, ławkę, kosz na śmieci oraz samoobsługową stację naprawy rowerów. Na piasku umieszczono plac zabaw, a pozostały teren został utwardzony kostką brukową.

Całkowita wartość projektu to 93.927,44 zł, w tym 59.323,83 zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozbudowa szkoły w Parzęczewie oraz utworzenie obiektu rekreacyjnego to inwestycje, które przyniosą korzyści dla całej społeczności lokalnej. Dzięki tym projektom Parzęczewo stanie się miejscem bardziej przyjaznym do życia, nauki i spędzania wolnego czasu, co z pewnością wpłynie na rozwój i przyszłość tej malowniczej wsi.