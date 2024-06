Prasówka 29.06 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia piątku

Prace rozpoczęto wiele tygodni temu i choć pierwotnie termin zakończenia budowy ścieżki na trasie Grodzisk Wielkopolski-Ujazd wyznaczony był w wakacje, to ulegnie on przedłużeniu.

Dzisiaj, 28 czerwca 2024 roku na terenie Nowego Tomyśla, dokładnie na ulicy Tuwima, ujawniono zwłoki 47-letniego mężczyzny. Właśnie zakończyły się czynności na miejscu zdarzenia. Jakie są ustalenia policji?

Lipiec to miesiąc, który obfituje w energię i otwiera przed nami nowe możliwości. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany karierą, finansami, miłością, czy relacjami osobistymi, gwiazdy mają dla Ciebie szczegółowe przewidywania. Przygotuj się na wyzwania, niespodzianki i szanse na rozwój. Czy to czas na ryzyko, czy na stabilizację? Odkryj, co horoskop na lipiec przyniesie dla Twojego znaku zodiaku i jak najlepiej wykorzystać nadchodzący miesiąc.