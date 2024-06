Budowa hali sportowej w Granowie ruszyła. Kiedy planowane jest oddanie obiektu do użytku?

Hala widowiskowo- sportowa ma powstać tuż przy miejscowej szkole, na działce przy ulicy Konstytucji 3 maja. Inwestycja podyktowana jest potrzebą stworzenia nowoczesnej infrastruktury, która będzie mogła służyć różnorodnym celom. Obiekt ma być miejscem, gdzie nie tylko będą mogły odbywać się zawody sportowe, ale również działania organizacji i stowarzyszeń, działającym na terenie gminy Granowo. Ponadto będzie stanowił doskonałe miejsce do organizacji wydarzeń kulturowych, co wzbogaci ofertę spędzenia wolnego czasu i przyczyni się do integracji społeczności.