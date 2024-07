Prasówka z czerwca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Grodzisku Wielkopolskim? Bądź na bieżąco

W sobotę, 29 czerwca, przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Motocyklista został przewieziony do szpitala.

W sobotę, 29 czerwca, kilka minut po godzinie 20 doszło w Kurowie do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. Nie było osób poszkodowanych.

W sobotę, 29 czerwca, ok. godziny 16:15 doszło do zderzenia na trasie krajowej nr 32, pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Ptaszkowem. W wypadku uczestniczyły trzy pojazdy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Grodziska Wielkopolskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Psy, które mają już dom, a także te, które wciąż czekają na nowego opiekuna są głównymi gośćmi pikniku w Rakoniewicach. Zapraszają na niego fundacja AnimaLove, Rakoniewicki Ośrodek Kultury oraz samorząd woj. wielkopolskiego.

Prace rozpoczęto wiele tygodni temu i choć pierwotnie termin zakończenia budowy ścieżki na trasie Grodzisk Wielkopolski-Ujazd wyznaczony był w wakacje to - wszystko na to wskazuje - ulegnie on przedłużeniu.

Upalny czwartek okazał się tragiczny w skutkach. Na jeziorze w Kużnicy Zbąskiej utonął młody, 17-letni chłopak.

Najskuteczniejsi wielkopolscy komornicy z tytułu prowadzenia indywidualnej kancelarii komorniczej zarabiają potężne pieniądze. Przeglądamy udostępnione publicznie przez poznański Sąd Apelacyjny oświadczenia majątkowe piętnaściorga najbogatszych z nich.