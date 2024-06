Trwa psi piknik w Rakoniewicach! Prawdziwy raj dla czworonogów i ich właścicieli

- Chcielibyśmy wszystkich państwa zaprosić na piknik, zrelaksowanie się i spędzenie dnia z nami, z psiakami, z ogromem pozytywnej energii i wiedzy. Gwarantujemy, że zapewniliśmy wiele darmowych propozycji, z których można skorzystać. Są to np. kurs pierwszej pomocy na specjalnym fantomie imitującym zwierzątko. Przygotowaliśmy również specjalne poradniki dotyczące opieki nad zwierzętami, chipujemy, rejestrujemy te chipy, jeżeli ktoś ma psa zachipowanego, ale nie jest on zarejestrowany to również zapraszamy. Można korzystać z wielu korzystnych dla czworonogów i ich właścicieli atrakcji. Gwarantujemy luźną i przyjazną atmosferę. Zapraszamy już teraz! - mówiła Agnieszka Fornalkiewicz z fundacji AnimaLove