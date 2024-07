Barbara Górska zbiera na kosztowne leczenie za granicą. "Chciałabym być z moimi bliskim jak najdłużej" Anna Borowiak

Pojawiło się światełko w tunelu, jakim jest wyjazd do kliniki w Izraelu, który zaproponował leczenie po przeprowadzeniu badań genetycznych. Koszty są jednak ogromne. Potrzeba aż 1,5 miliona złotych siepomaga.pl/zrzut ekranu

Choć na co dzień wspiera innych, teraz sama potrzebuje pomocy. Barbara Górska musi uzbierać ogromną sumę, potrzebną na leczenie onkologiczne w Izraelu. To tam znalazła nadzieję na to, że pokona raka.