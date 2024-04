Barbara Górska od kilkunastu lat zmaga się z rakiem jajnika. Niestety, na razie nie może go pokonać. Krótko po diagnozie postanowiła założyć stowarzyszenie, które będzie pomagało kobietom takim jak ona - nagle wrzuconym w wir onkologicznego piekła. W ramach działalności Stowarzyszenia Niebieski Motyl kobiety otaczają się wzajemną opieką i wsparciem. Łączy je wspólny przeciwnik.

Operacja, która miała pomóc w częściowym uporaniu się z chorobą nie doszła do skutku przez zmianę przerzutową w śródpiersiu znajdującą się przy tętnicy podobojczykowej. Przez wieloletnie chemioterapie oraz radioterapie organizm Basi jest coraz słabszy. Obecnie brane pod uwagę jest kosztowne leczenie nie tylko w Polsce, lecz również za granicą. Basia Górska wróciła niedawno z Izraela. To tam znalazła nadzieję na to, że pokona raka.

Leczenie wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Już jakiś czas temu bliscy i przyjaciele Basi zorganizowali internetową zbiórkę i licytacje. W okolicy trwają mniejsze i większe wydarzenia, których celem jest pozyskanie kwoty, która pomoże w walce z chorobą.