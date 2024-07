- Po wielu latach uda nam się wymienić urządzenia na placu zabaw na nowe. Będzie ładniej i bezpieczniej, a to jest najważniejsze. Jestem pod wrażeniem, bo udało nam się pozyskać aż 58 tysięcy złotych. Część wydatków pokryjemy z funduszu sołeckiego. Oczywiście wszystko, co się da, będziemy robić we własnym zakresie. Zawsze powtarzam, że mogę liczyć na wsparcie i pomoc mieszkańców, którzy nie odmawiają i chętnie angażują się w życie Wilkowa Polskiego - mówi sołtys, Damian Apolinarski.