Tygodniowy przegląd prasy 30.06.2024: Grodzisk Wielkopolski, 23.06-29.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

W sobotę, 29 czerwca, ok. godziny 16:15 doszło do zderzenia na trasie krajowej nr 32, pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Ptaszkowem. W wypadku uczestniczyły trzy pojazdy.

W połowie przyszłego roku Granowo zyska nowy obiekt sportowo-widowiskowy. Rozpoczęta budowa hali to obecnie jedna z największych inwestycji w gminie, która służyć będzie nie tylko sportowcom, ale również miejscowym organizacjom i stowarzyszeniom.

Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia.

Prace rozpoczęto wiele tygodni temu i choć pierwotnie termin zakończenia budowy ścieżki na trasie Grodzisk Wielkopolski-Ujazd wyznaczony był w wakacje to - wszystko na to wskazuje - ulegnie on przedłużeniu.

Dzisiaj, 28 czerwca 2024 roku na terenie Nowego Tomyśla, dokładnie na ulicy Tuwima, ujawniono zwłoki 47-letniego mężczyzny. Właśnie zakończyły się czynności na miejscu zdarzenia. Jakie są ustalenia policji?

Upalny czwartek okazał się tragiczny w skutkach. Na jeziorze w Kużnicy Zbąskiej utonął młody, 17-letni chłopak.