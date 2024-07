Wypadek przy ulicy Kościańskiej. Dwie osoby trafiły do szpitala

- Na drodze wojewódzkiej 308, pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Ujazdem doszło do zderzenia dwóch busów. Jeden z nich był to bus osobowy, a drugi dostawczy. W sumie w obu znajdowało się pięć osób, dwie z nich zostały przetransportowane do szpitala w Grodzisku Wielkopolskim. Poszkodowani są przytomni- przekazał asp. sztab. Tomasz Nowaczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim