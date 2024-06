Kobiety zgłosiły gwałty. Prokuratura i policja z Grodziska prowadzą śledztwa

- Kobieta zgłosiła się do nas i poinformowała, że były partner siłą i przemocą doprowadził ją do obcowania płciowego. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu na trzy miesiące trafił do aresztu. W trakcie zatrzymania był pod wpływem alkoholu, wynik badania to 0,6 promila. W miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci ujawnili również narkotyki - relacjonuje st. sierż. Aleksandra Hoffmann.