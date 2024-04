W ręce kryminalnych wpadł poszukiwany 26-latek. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie

Funkcjonariusze podczas codziennej służby nie tylko podejmują działania prewencyjne, ale również poszukują i zatrzymują osoby, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Tym razem policjanci wydziału kryminalnego grodziskiej policji prowadzili ustalenia i czynności związane z 26-letnim mieszkańcem gminy Granowo.

Jak wyjaśnia st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda oraz Komendę Powiatową Policji w Górze.

- Wobec mężczyzny wydano sądowy nakaz doprowadzenia w związku z popełnionym przez niego przestępstwem posiadania znacznej ilości narkotyków. We wtorek, 9 kwietnia, 26-latek został zatrzymany na terenie gminy Granowo. Ma do odbycia karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Został już doprowadzony do zakładu karnego