W Granowie powstanie hala widowiskowo-sportowa. Ma być gotowa w połowie 2025 roku

Hala widowiskowo-sportowa to temat, który w gminie Granowo wraca od lat. Były plany, wstępna koncepcja i cieszące oko wizualizacje. Największą przeszkodą na drodze do realizacji były oczywiście pieniądze. Dla gminy Granowo budowa takiego obiektu to ogromne zadanie, przekraczające jej możliwości finansowe. Dlatego poszukiwano środków zewnętrznych. I choć początkowo na tym polu nie było sukcesów, w końcu się udało. Samorząd pozyskał łącznie 10 milionów złotych dofinansowania, z dwóch różnych programów.

- Całkowita wartość inwestycji to prawie 11,5 miliona złotych. Tak naprawdę to 1/3 budżetu naszej gminy, więc oczywiste jest, że samodzielnie nie moglibyśmy zrealizować tego zadania. Pozyskaliśmy 7 milionów złotych wsparcia z Polskiego Ładu i 3 miliony złotych z programu Sportowa Polska. To ogromne środki, które znacząco ułatwią przeprowadzenie prac

- mówi Zbigniew Kaczmarek, wójt gminy Granowo.