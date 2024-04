Warta wraca do Poznania. Co dalej z grodziskim stadionem?

– Rozmowy z przedstawicielami Komisji Licencyjnej PZPN skończyły się na tym, że musimy wrócić do Poznania. Działania z przeniesieniem siedziby spółki do Grodziska Wlkp. byłyby przez komisję traktowane jako czynność pozorna. Jednocześnie komisja była mocno zaniepokojona tym, jakie jest tempo prac modernizacyjnych obiektu przy Drodze Dębińskiej. Dlatego wprost zostało wskazane, że swoje mecze powinniśmy rozgrywać w Poznaniu na obiekcie, który spełnia wymogi licencyjne. Dlatego zwróciliśmy się z pytaniem do władz miasta, czy byłoby to możliwe. Docierały do nas informacje już wcześniej, przed procesem licencyjnym, że miasto będzie wspierało taki kierunek, by Warta wróciła i grała na Stadionie Miejskim. No i co? No i słowo staje się ciałem. Otrzymaliśmy deklarację władz miasta, że jest taka zgoda na to, byśmy grali na Stadionie Miejskim. Tę zgodę i deklarację ze strony miasta przedłożyliśmy Komisji Licencyjnej i będziemy grali w Poznaniu. Wierzymy, że przy współpracy z władzami Poznania będzie to możliwe - przekazał prezes Warty Poznań, Artur Meissner.