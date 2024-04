Mieszkańcy gminy Grodzisk głosują. Trwają wybory samorządowe 2024

W niedzielę, 7 kwietnia, punktualnie o 7 w całym kraju otwarto lokale wyborcze. Wybieramy radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Głosowanie potrwa do godziny 21.

Od rana mieszkańcy całej Polski odwiedzają lokale wyborcze, aby oddać głosy na kandydatów na prezydentów, wójtów lub burmistrzów, kandydatów do rady miasta czy gminy, powiatu oraz do sejmiku województwa. Podobnie wygląda to w gminie Grodzisk Wielkopolski. Odwiedziliśmy kilka lokali wyborczych. Do tej pory, jak przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, głosowanie przebiega bez zakłóceń.

Wybory 2024. Frekwencja wyborcza na godzinę 12 w powiecie grodziskim

Frekwencja do godziny 12 w powiecie grodziskim wyniosła według danych Państwowej Komisji Wyborczej 13,73 procent. W poszczególnych gminach naszego powiatu wygląda to następująco: Gmina Grodzisk Wielkopolski: 14,24%

Gmina Granowo: 16,14%

Gmina Kamieniec: 13,61%

Gmina Rakoniewice: 12,92%

Gmina Wielichowo: 12,17%

Wybory samorządowe 2024. Jaki dokument zabrać z sobą?

Do lokalu wyborczego należy udać się z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości. Musi być to dokument ze zdjęciem. Nie musi to być jednak dowód tożsamości. Można zabrać ze sobą także paszport, legitymację studencką czy np. prawo jazdy. Tożsamość potwierdzić można też za pomocą aplikacji mObywatel.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00. Zdarza się, że przez długie kolejki osoby, które odpowiednio wcześniej do nich dołączyły, nie zdążą oddać głosu do 21:00. Nie muszą się jednak martwić. Jeżeli stoją w kolejce uformowanej przed zaplanowaną godziną zamknięcia lokalu wyborczego, zgodnie z obowiązującymi procedurami mają prawo zagłosować. Jak wyglądają karty do głosowania? Po sprawdzeniu tożsamości i tego, czy wyborca jest uprawniony do głosowania w tym obwodzie, członek komisji wyborczej wydaje komplet 4 kart do głosowania z nazwiskami kandydatów:

na szarym tle do rady gminy

na żółtym tle do rady powiatu

na niebieskim tle do sejmiku województwa

na różowym tle z nazwiskami kandydatów na wójta burmistrza lub prezydenta miasta Mieszkańcy miast na prawach powiatu otrzymają 3 karty - bez listy do rady powiatu. Trzeba zwrócić uwagę, aby każda karta była ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Odbiór pakietu trzeba potwierdzić obowiązkowo w spisie wyborców.

Jak głosować, aby głos był ważny? Należy na każdej z otrzymanych kart postawić znak "X" (stanowiący co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Warto pamiętać, że głos na dwóch i więcej kandydatów na którejkolwiek z kart zostanie uznany za nieważny. „X” można umieścić na jednej karcie tylko raz. Głos nie będzie liczyć się również wtedy, gdy w kratce zabraknie „X” czy przecięcia, a pojawi się inny symbol, np. narysowany przez wyborcę kwiatek. W szczególnych okolicznościach, w których w wyborach na wójta, burmistrza lub prezydenta uczestniczy tylko jeden kandydat, na karcie do głosowania będą kratki oznaczone słowem „TAK” i „NIE”. Wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata, jeśli chce udzielić mu poparcia. Postawienie znaku „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata.

Wideo Wybory samorządowe, jak głosować