Zostań strażakiem! Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim ogłosiła nabór

Trwa nabór do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim. Zawsze chciałeś zostać strażakiem? Teraz masz taką możliwość. Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać przyjętym do strażackiej służby?