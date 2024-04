Zlot pojazdów zabytkowych. Przed nami spotkanie z historią motoryzacji!

- Warto podkreślić, że będzie to jubileuszowa, 15. edycja zlotu zabytkowych pojazdów. Tradycyjnie już nasze spotkanie odbywa się w Wolsztynie, ale co roku jedziemy też do innego miasta. Tym razem nie bez przypadku wybraliśmy Rakoniewice. Mamy dwie bardzo ważne rocznice - 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach i 50-lecie Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa, dlatego spotkamy się w dniu świętego Floriana. Wzorem lat poprzednich, spodziewamy się około 80 uczestników. Tradycyjnie już najliczniejszą grupę będą stanowić właściciele samochodów, ale z pewnością nie zabraknie motocykli. Zdarzało się również, że na zlocie pojawiały się zabytkowe rowery