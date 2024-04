VII Przegląd Małych Form Tanecznych Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Wielkopolskim

Już od kilku lat w Grodzisku Wielkopolskim odbywa się Przegląd Małych Form Tanecznych Osób Niepełnosprawnych. To wydarzenie jest okazją nie tylko do prezentacji umiejętności tanecznych, ale również do integracji, bowiem na zaproszenie organizatorów odpowiadają zaprzyjaźnione instytucje z całej okolicy.

W tym roku na scenie mogliśmy zobaczyć aż 11 zespołów. Wśród uczestników znaleźli się podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu, Wolsztynie oraz Sielinku, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grońsku, Rakoniewicach, Wolsztynie, Kościanie, Śremie i Grodzisku Wielkopolskim oraz uczniowie Szkoły Życia w Szkole Podstawowej numer 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy (Zespół Szkół Technicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Tego dnia salę widowiskową w Centrum Kultury Rondo wypełnił ogrom serdeczności, pozytywnej energii oraz muzyki. Wszystkie zespoły zaprezentowały ciekawe i oryginalne choreografie. Publiczność przeniosła się m.in. do świata tańca w stylu country, eleganckiego walca, zumby czy bardziej nowoczesnych form. Wszystkie wystąpienia zebrały gromkie brawa! Trzeba przyznać, że jury nie miało łatwego zadania.