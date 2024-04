- Do tej pory jest to jedyna taka sytuacja, o której zostaliśmy powiadomieni. Jej następstwem, poza ewentualnymi konsekwencjami prawnymi, które zależą od dalszych ustaleń, będą między innymi kolejne profilaktyczne spotkania z młodzieżą. Młodzi ludzie chcą próbować różnych rzeczy, ale trzeba stanowczo podkreślić, że narkotyki to substancje, które są zagrożeniem dla każdego. Nigdy nie wiemy, jak nasz organizm zachowa się po przyjęciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji. Spotkania profilaktyczne prowadzimy i nadal będziemy prowadzić we wszystkich szkołach na terenie powiatu. Podobnie jak do tej pory, będziemy edukować o zagrożeniach, ale również uczyć asertywności, by w razie takiej konieczności młodzież potrafiła powiedzieć stanowcze "nie" - dodaje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.