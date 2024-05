W sobotę, 4 maja, miłośnicy parowozów znów mogli cieszyć się widowiskową paradą, która bez dwóch zdań jest wizytówką Wolsztyna. Nie trudno było przewidzieć, że na XXVIII Paradę Parowozów ściągną prawdziwe tłumy. W tym jednym dniu w Wolsztynie można bowiem doświadczyć niecodziennego i niespotykanego widoku. Zabytkowe lokomotywy z Polski i zagranicy, które przyjeżdżają do Wolsztyna, to okazja, by z bliska zobaczyć te niezwykłe maszyny.

XXVIII Parada Parowozów w Wolsztynie

Przypomnijmy też, że to nie koniec atrakcji na dziś! Parowozownię będzie można zwiedzać do godziny 20. Wstęp do parowozowni w tym roku jest biletowany. Pozostała przestrzeń torowiska, dostęp do strefy promocyjnej i gastronomicznej pozostaje bezpłatny.