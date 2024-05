Przebudowa ulicy Dworcowej to największa inwestycja drogowa zaplanowana na ten rok w gminie Granowo. Jej koszt to około 3,1 miliona złotych. Przypomnijmy, że na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości nieco ponad 1,6 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Moją rolą i całego samorządu jest to, żeby stworzyć tu możliwości i spróbować uratować tę perełkę. Złożyliśmy w 2008 roku akces o przejęcie tego budynku, ale myślę, że ciągle są przed nami jakieś możliwości pozyskania środków przez spółki kolejowe. Deklarujemy wsparcie w tym temacie - mówił.

Dodajmy, że to nie koniec zaplanowanych prac. Do kolejnej inwestycji w tej lokalizacji przygotowuje się już spółka PKP PLK, która planuje wybudowanie nowych miejsc parkingowych oraz ciągów komunikacyjnych, wraz z dojściami do peronów. W ramach zadania przy stacji w Granowie powstanie 12 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zakończenie robót wraz z udostępnieniem mieszkańcom nowej infrastruktury przewidywane jest w drugiej połowie 2025 roku.