To jeden z najbardziej wyczekiwanych remontów w powiecie grodziskim. Po wielu latach pojawiła się informacja, na którą czekało wielu mieszkańców. W październiku ubiegłego roku udało się pozyskać dofinansowanie na remont drogi Grodzisk-Kąkolewo i budowę ścieżki. Właśnie wyłoniono wykonawców, którzy zrealizują prace.

O fatalnym stanie nawierzchni drogi pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim i Kąkolewem kierowcy alarmują od lat. Nie pomagają doraźne prace polegające na łataniu dziur. Wystarczy chwila i problem się powtarza. Trasa jest szczególnie niebezpieczna dla rowerzystów czy pieszych. Kwestię budowy ścieżki na tym odcinku poruszaliśmy już wielokrotnie. O złożonych przez powiat grodziski wnioskach informowaliśmy w lipcu ubiegłego roku. Jak wówczas przekazał starosta Mariusz Zgaiński, inwestycję podzielono na etapy. Z kolei 2 października ogłoszono wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach którego powiat grodziski pozyskał dofinansowanie w wysokości 80 procent na przeprowadzenie dwóch pierwszych etapów prac. Wkład własny zostanie zabezpieczony przez powiat grodziski i gminę Grodzisk w formule 50/50. Pierwsza inwestycja zakłada przebudowę drogi od skrzyżowania z ulicą Jabłoniową w Grodzisku Wielkopolskim do lasu, wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania z ulicą Europejską do lasu. Przyznane dofinansowanie to blisko 7,5 miliona złotych (kwota ta zostanie skorygowana w odniesieniu do rzeczywistej wartości zamówienia, którą poznaliśmy po przetargu). Wpłynęły 3 oferty. Dwie z nich mieściły się w budżecie, który powiat grodziski zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Wykonanie prac zostanie powierzone Zakładowi Drogowo-Budowlanemu NOJAN Jan Nowak z Grodziska. Oferta tej firmy opiewa na kwotę nieco ponad 8,5 miliona złotych. Nowa nawierzchnia zostanie wybudowana na odcinku około 1 km. Dodajmy też, że zaplanowana ścieżka rowerowa powstanie po prawej stronie drogi (patrząc od Grodziska w kierunku Kąkolewa) i będzie miała nawierzchnię asfaltową. Wybudowany zostanie brakujący fragment chodnika pomiędzy ulicą Jabłoniową a obwodnicą, powstanie też wzniesione przejście dla pieszych.

Drugie zadanie dotyczący remontu drogi przebiegającej przez las do Kąkolewa. Wartość inwestycji to blisko 19,8 miliona złotych. Przyznane dofinansowanie to prawie 15,8 miliona złotych (kwota ta zostanie skorygowana w odniesieniu do rzeczywistej wartości zamówienia, którą poznaliśmy po przetargu). Wpłynęły 4 oferty. Realizacja zadania zostanie powierzona firmie Infrakom z Kościana, która zaproponowała kwotę niespełna 14 milionów złotych. Nowa nawierzchnia powstanie na odcinku o długości prawie 5,5 kilometra (od lasu do wjazdu do miejscowości Kąkolewo).

- Umowy z wykonawcami chcemy podpisać tuż po świętach. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, plac budowy zostanie przekazany pod koniec kwietnia. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac to pierwsza połowa 2025 roku - mówi starosta Mariusz Zgaiński. W związku z planowanym remontem, kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia. Starosta wyjaśnia, że ruch będzie zamykany na kilka godzin na czas układania masy asfaltowej czy siatki wzmacniającej. O utrudnieniach będziemy informować na bieżąco. Po zakończeniu tych dwóch zadań, pozostanie jeszcze odcinek od Kąkolewa do Albertowska i dalej do granicy powiatów. To trzeci i ostatni etap prac, który ma być realizowany w kolejnych latach. Kwestia budowy ścieżki rowerowej na odcinku przez las nadal czeka na uzgodnienia środowiskowe. Jak wyjaśnia starosta, obecnie sprawę proceduje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

