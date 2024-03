Wawrzyniec Nowak jest sołtysem od 50 lat! "W sercu mam satysfakcję, że było warto"

- Towar na budowę udało nam się pozyskać z rozbiórki magazynu zbożowego. Sala i sklep zostały wybudowane w czynie społecznym przez mieszkańców, przy współpracy z Urzędem Gminy Kamieniec. W roku 1989 mieszkańcy pomagali przy budowie wodociągu - tam, gdzie koparki nie mogły pracować, kopano ręcznie. Trzy lata później powołano komitet budowy drogi asfaltowej przez wieś. Masę asfaltową przewoziliśmy samodzielnie z Sątop. We wsi było 5 samochodów ciężarowych, jeszcze jeden wynajęliśmy ze Spółdzielni Produkcyjnej w Karczewie. Gmina pokryła koszty zakupu i ułożenia asfaltu, a my dostarczyliśmy go do wsi