Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w gminie Wielichowo

Bibliotekarze i bibliotekarki to przewodnicy czytelników po książkowym królestwie. Co roku w maju obchodzą swoje święto, którego celem jest podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji a także zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów naszego społeczeństwa. To także coroczna okazja do złożenia życzeń i podziękowań pracownikom bibliotek za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju kultury i edukacji.