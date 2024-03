W kamienicy przy ulicy Szerokiej powstanie Mediateka. Ma być gotowa do końca roku

- Dzięki tej modernizacji kamienica przy ul. Szerokiej zyska nowe życie. Nie będzie to zwykła biblioteka... Będzie to przestrzeń, która służyć ma nieformalnym spotkaniom, integracji, nauce - oferująca dostęp do wydawnictw, multimediów, interdyscyplinarnych wydarzeń i warsztatów łączących nowe technologie i edukację. Chodzi przede wszystkim o dostarczenie użytkownikom, szczególnie młodym ludziom oferty, która jest w stanie zaspokoić ich zamiłowanie do technologii przede wszystkim technologii immersyjnych - wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości, wzmacniających i gwarantujących ciekawsze doświadczenia edukacyjne