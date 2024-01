Morsowali w Kuźnicy Zbąskiej w iście królewskim stylu

Członkowie stowarzyszenia Morsy Grodzisk Wlkp. jak co niedzielę spotkali się na wspólnym morsowaniu, ale tym razem w wyjątkowych okolicznościach. W iście królewskim stylu obchodzili święto Trzech Króli. Były korony i inne królewskie atrybuty. Frekwencja dopisała. Coraz więcej osób przełamuje wewnętrzny lęk przed zimną wodą i zaczyna korzystać z jej dobrodziejstwa.

Jak zwykle przed wspólną kąpielą odbyła się rozgrzewka, po której nastąpiło wejście do wody. Humory dopisywały, a atmosfera była gorąca, choć temperatura sięgała poniżej zera. Po wspólnej kąpieli był czas na rozmowę, integrację i snucie planów na kolejne tygodnie. Przed morsami choćby tradycyjna już impreza z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wyjazd na Międzynarodowy Zlot Morsów, który odbędzie się w Mielnie.

Morsowanie jest bardzo korzystne z punktu widzenia troski o zdrowie, ze względu na przeciwzapalne działanie zimna. To może być jeden z elementów utrzymujących organizm w zdrowiu - obok aktywności fizycznej, diety, troski o odporność na stres. Morsowanie nie wymaga specjalnych przygotowań. Ze względu na bezpieczeństwo lepiej jednak nie podejmować się zimnych kąpieli w samotności. Warto skorzystać z pomocy bardziej doświadczonych. Tradycyjne, coniedzielne kąpiele, odbywają się o godzinie 10. Każdy chętny może przyjść na plażę, gdzie zostanie otoczony opieką, dowie się, jak wchodzić do wody i jak się w niej zachowywać. Morsy zapraszają, a my kibicujemy kolejnym śmiałkom!