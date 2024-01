Na placu "Pod Dębami" powstała wiata. Mieszkańcy Kąkolewa zyskali nowe miejsce spotkań

Pod koniec grudnia na placu “Pod Dębami” w Kąkolewie powstała kolejna inwestycja. Nowoczesna wiata wraz z miejscem do rozpalenia ogniska to świetne miejsce do zjednoczenia się mieszkańców podczas wydarzeń prowadzonych na terenie wsi.

Inwestycja została zrealizowana przez gminę Grodzisk, a dofinansowanie na ten cel pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Koszt budowy wiaty to około 256 tysięcy złotych, a wspomniane dofinansowanie to kwota blisko 163 tys. zł.

Obecnie największym marzeniem mieszkańców jest powstanie na placu garażu, toalety oraz podłączenie wody, co w dużym stopniu ułatwiłoby organizowanie w tym miejscu wydarzeń kulturalnych.

Jednak budowa wiaty nie była pierwszą inicjatywą budowy zorganizowaną na terenie placu “Pod Dębami”. W 2020 roku projekt złożony przez radę sołecką wsi Kąkolewo w ramach Grodziskiej Inicjatywy Społecznej 2021 uzyskał pieniądze z budżetu gminy na remont znajdującej się tam sceny. Prace nad sceną w czynie społecznym wykonali mieszkańcy Kąkolewa. Kwota dofinansowania wynosiła wówczas 21 tysięcy złotych. W późniejszym czasie Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim postarał się też o podłączenie do tego miejsca prądu.