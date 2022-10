Nowy Tomyśl: Ruszyła zbiórka dla Franciszka Brambora. Daj mu szansę na zdrowie! Liczymy na Państwa pomoc! Dominika Kapałka

Potrzebna jest pomoc dla tego małego dziecka! Liczymy na Państwa! Archiwum prywatne rodziny Zobacz galerię (2 zdjęcia)

18 października 2022 roku na stronie Siepomaga.pl pojawiła się zbiórka chłopca z okolic Nowego Tomyśla, Sękowa. To wspaniały, pełen radości czteroletni Franciszek Brambor. Lekarze do chwili obecnej nie potrafią postawić jednoznacznej diagnozy, na co choruje chłopiec. "Lista diagnoz wciąż się mnoży..." - podkreśla mama Franusia. Każdy z nas może pomóc i wpłacić chociaż najmniejszą kwotę na konto chłopca. Rodzice każdego dnia potrzebują coraz większych środków finansowych na rehabilitację i lekarzy.