Obywatelskie zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy. Miał 2,5 promila

Do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy doszło w piątek, 6 września.

- Około godziny 13 numer alarmowy 112 zadzwonił świadek, który zatrzymał nietrzeźwego kierowcę i uniemożliwił mu dalszą jazdę. Do zdarzenia doszło na ulicy Bukowskiej. Policjanci natychmiast udali się na miejsce i potwierdzili, że 53-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego, który prowadził pojazd marki volvo, w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę. Przeprowadzone badanie wskazało, że w organizmie mężczyzny było 2,5 promila alkoholu

- mówi st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Policjanci dziękują świadkowi, który zatrzymał pijanego kierowcę za zdecydowaną postawę i szybką reakcję. Dzięki temu być może nie doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Jednocześnie apelują, by reagować na niebezpieczne zachowania innych uczestników ruchu drogowego. Każdy, nawet anonimowo, dzwoniąc po numer telefonu 112 może powiadomić najbliższą jednostkę policji o niepokojącym zdarzeniu. Policjanci sprawdzą każde takie zgłoszenie. Musimy pamiętać, że każdy pijany kierowca, to potencjalny sprawca ludzkiego nieszczęścia.