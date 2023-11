Ostatnia w tym roku zbiórka krwi w Grodzisku już 3 grudnia!

Krew to naturalny lek, który nie ma zamiennika. Nie można jej ot tak wyprodukować, kiedy ubywa jej w bankach. Jedyną szansą na uzupełnienie zasobów, a tym samym na uratowanie życia osób w potrzebie, są zbiórki, jak te organizowane cyklicznie na terenie powiatu grodziskiego.

Zapotrzebowanie na krew jest ogromne. Czekają na nią m. in. ofiary wypadków, pacjenci poddawani operacjom, czy też osoby leczone z powody chorób nowotworowych, a także w niektórych przypadkach też kobiety w ciąży i po porodzie.

Kolejna okazja do podzielenia się tym cennym darem już 3 grudnia. Przy parafii pw. św. Faustyny zaparkuje krwiobus, w którym od godziny 8:30 do 14 będzie można oddać krew. Może to zrobić każdy w wieku od 18 do 65 lat pod warunkiem, że waży nie mniej niż 50 kg i cieszy się dobrym zdrowiem.